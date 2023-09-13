Mercedes Sprinter перетворили на екстремальний позашляховий будинок на колесах (фото)

Mercedes Sprinter отримав позашляхові шини, сталеві бампери і захист днища. Усередині з'явилися двоспальне ліжко, невелика кухня і санвузол.

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У Mercedes Sprinter з'явилася нова нестандартна версія Interstate 19X. Мікроавтобус перетворили на дім на колесах для найсуворіших умов і пропонують його за $199 940. Про це повідомляється на сайті компанії Airstream.

Мінівен підготовлений до бездоріжжя

Саме цей відомий виробник кемперів виконав тюнінг Mercedes Sprinter. За основу взяли 5,8-метровий повнопривідний варіант мікроавтобуса.

Дім на колесах вирізняється збільшеним кліренсом, він отримав пластиковий обвіс, позашляхові шини, захист днища, сталеві бампери і підніжки.

Усередині з'явилися дивани і невелика кухня

У салоні з'явилися розкладний столик і дві лавки, що трансформуються в двоспальне ліжко шириною 178 см. Усередині з'явилися численні шафи і полиці.

Міні-кухня доповнена раковиною, холодильником, індукційною плитою і мікрохвильовою піччю. Усередині навіть знайшлося місце для санвузла з душем, який замикається.

У салоні розкладається двоспальне ліжко

Електрообладнання живиться від двох літій-залізо-фосфатних акумуляторів на 100 Агод і сонячних батарей на даху. Також передбачено 76-літровий бак із водою. До того ж, встановлено камери кругового огляду і набір систем активної безпеки.

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Дім на колесах Mercedes Sprinter запропоновано з 3,0-літровими турбодизелями потужністю 190 і 214 к.с., що дають змогу буксирувати 2,2-тонний причіп. У першому випадку встановлено 7-ступінчастий автомат, у другому — 9-ступінчастий.

На даху встановлені сонячні батареї

Це не перший подібний автодім Mercedes Sprinter. Раніше з'явилася ще одна аналогічна модель.

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