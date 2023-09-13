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Авто

Mercedes Sprinter перетворили на екстремальний позашляховий будинок на колесах (фото)

Mercedes Sprinter, автобудинок Mercedes, будинок на колесах, Interstate 19X
Mercedes Sprinter переробили на автобудинок

Mercedes Sprinter отримав позашляхові шини, сталеві бампери і захист днища. Усередині з'явилися двоспальне ліжко, невелика кухня і санвузол.

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У Mercedes Sprinter з'явилася нова нестандартна версія Interstate 19X. Мікроавтобус перетворили на дім на колесах для найсуворіших умов і пропонують його за $199 940. Про це повідомляється на сайті компанії Airstream.

Mercedes Sprinter, автобудинок Mercedes, будинок на колесах, Interstate 19X Fullscreen
Мінівен підготовлений до бездоріжжя

Саме цей відомий виробник кемперів виконав тюнінг Mercedes Sprinter. За основу взяли 5,8-метровий повнопривідний варіант мікроавтобуса.

Дім на колесах вирізняється збільшеним кліренсом, він отримав пластиковий обвіс, позашляхові шини, захист днища, сталеві бампери і підніжки.

Mercedes Sprinter, автобудинок Mercedes, будинок на колесах, Interstate 19X Fullscreen
Усередині з'явилися дивани і невелика кухня

У салоні з'явилися розкладний столик і дві лавки, що трансформуються в двоспальне ліжко шириною 178 см. Усередині з'явилися численні шафи і полиці.

Міні-кухня доповнена раковиною, холодильником, індукційною плитою і мікрохвильовою піччю. Усередині навіть знайшлося місце для санвузла з душем, який замикається.

Mercedes Sprinter, автобудинок Mercedes, будинок на колесах, Interstate 19X Fullscreen
У салоні розкладається двоспальне ліжко

Електрообладнання живиться від двох літій-залізо-фосфатних акумуляторів на 100 Агод і сонячних батарей на даху. Також передбачено 76-літровий бак із водою. До того ж, встановлено камери кругового огляду і набір систем активної безпеки.

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Дім на колесах Mercedes Sprinter запропоновано з 3,0-літровими турбодизелями потужністю 190 і 214 к.с., що дають змогу буксирувати 2,2-тонний причіп. У першому випадку встановлено 7-ступінчастий автомат, у другому — 9-ступінчастий.

Mercedes Sprinter, автобудинок Mercedes, будинок на колесах, Interstate 19X Fullscreen
На даху встановлені сонячні батареї

Це не перший подібний автодім Mercedes Sprinter. Раніше з'явилася ще одна аналогічна модель.

Також Фокус розповідав про новий автобудинок Mercedes Vito.