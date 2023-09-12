Mercedes-Benz Vito перетворили на практичний будинок на колесах для бездоріжжя (фото)

Mercedes-Benz V 250d 4Matic 4Matic Geotrek Edition надійде в продаж уже цього року. Усередині будинку на колесах є раковина, холодильник і ліжко.

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Німецьке тюнінг-ательє Van Sports перетворило Mercedes-Benz V 250d 4Matic на будинок на колесах. Кемпер Geotrek Edition призначений для поїздок бездоріжжям. Про це розповіли на сайті Motor1.

Mercedes-Benz V 250d 4Matic Geotrek Edition пофарбований у чорний колір із пластиковими бамперами VP Gravity. Також мікроавтобус отримав ширші крила.

Mercedes-Benz V 250d 4Matic Geotrek Edition відрізняється новими 18-дюймовими колісними дисками бронзового кольору. Вони взуті в позашляхові шини General Grabber розміром 235/55. Крім цього мікроавтобус отримав збільшений на 52 мм дорожній просвіт.

На даху розмістили житловий відсік Фото: Van Sports

Усередині можуть розміститися чотири особи. На даху розташований житловий відсік, а в інтер'єрі є раковина і холодильник. Також передбачено душ на відкритому повітрі.

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Mercedes-Benz V 250d 4Matic Geotrek Edition надійде в продаж уже цього року. Вартість будинку на колесах поки що невідома.

Передня частина інтер'єру залишилася без змін Фото: Van Sports

Раніше Фокус писав, що німецьке тюнінг-ательє Mansory представило мінівен MV600 Noble на базі Mercedes-Benz V-Class.

Також ми повідомляли, що у США умілець перетворив старий шкільний автобус на незвичайний будинок на колесах.