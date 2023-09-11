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Старий шкільний автобус перетворили на будинок на колесах для апокаліпсису (відео)

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Фото: Скриншот | Будівництво цього будинку на колесах зайняло два роки

Цей будинок на колесах отримав велику вантажну платформу з безліччю інструментів. Всередині є кухня з плитою і холодильником, а також спальня з невеликим ліжком.

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У США умілець, на ім'я Гордон перетворив старий шкільний автобус на незвичайний будинок на колесах. Автобудинок виглядає так, ніби приїхав зі зйомок фільму "Божевільний Макс". Відео опублікували на YouTube-каналі Tiny House Giant Journey.

Гордон купив шкільний автобус на аукціоні трохи більше ніж за 2000 доларів. Він одразу ж вирішив перетворити його на будинок на колесах, який привертатиме увагу навколишніх.

Цей автобудинок підходить майже для будь-яких завдань. Ззаду є вантажна платформа, в якій зберігається різне обладнання. Передбачено й кран для підйому важких предметів.

Будинок на колесах зі шкільного автобуса Fullscreen
У вантажній платформі є безліч інструментів
Фото: Скриншот

У передній частині інтер'єру розташовані чотири сидіння, блок управління електронікою і робоче місце. Також є кухня з раковиною, холодильником і плитою для готування.

Важливо
Старий шкільний автобус перетворили на затишний будинок на колесах із терасою (фото)
Старий шкільний автобус перетворили на затишний будинок на колесах із терасою (фото)

У задній частині автобудинку є додаткові місця для зберігання речей і спальня. Там встановлено невелике односпальне ліжко.

Будинок на колесах зі шкільного автобуса Fullscreen
У спальні є невелике ліжко
Фото: Скриншот

Гордон поступово покращує свій будинок на колесах. Чоловік планує ще сильніше модернізувати його в майбутньому.

Раніше Фокус писав, що німецька компанія Dethleffs представила свій новий будинок на колесах на базі мікроавтобуса Ford Transit.