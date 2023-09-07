Німці представили ідеальний будинок на колесах для любителів пригод (фото)

У Dethleffs Yoka Go передбачена велика кількість різних відсіків для зберігання речей. Початкова ціна будинку на колесах становить 50 423 долари.

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Німецька компанія Dethleffs представила свій новий будинок на колесах на базі мікроавтобуса Ford Transit. Модель Yoka Go підійде для любителів пригод. Про це повідомили на сайті Motor1.

Dethleffs Yoka Go вирізняється продуманим інтер'єром із великою кількістю вільного місця. Всередині можна зберігати велосипеди, гідрокостюми та інше спорядження для активного відпочинку.

У салоні є додаткові точки кріплення для додаткового обладнання. Клієнти можуть замовити кемпер із двома додатковими сидіннями.

Для зручної посадки всередину передбачено широкі двері. Вони розташовані на бічній стороні автобудинку.

У будинку на колесах також є кухонний куточок. У ньому розміщені резервуари для стічних вод і прісної води місткістю 10 літрів. Поруч із ними розташовані невелика кругла мийка та індукційна плита.

Dethleffs Yoka Go отримав інтер'єр, що може трансформуватися Фото: Dethleffs

У задній частині Dethleffs Yoka Go розташована зона відпочинку, що складається з двох лавок. Також там є відсіки для зберігання речей.

Всередині можна знайти й простору гардеробну. У ній є висувні полиці, в яких можна зберігати спортивне спорядження.

Усередині автобудинку є два спальних місця Фото: Dethleffs

Загалом у Dethleffs Yoka Go передбачено два спальних місця. Також у ньому немає ванної та туалету.

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Будинок на колесах уже доступний для замовлення на сайті виробника. Початкова вартість автобудинку становить 50 423 долари.

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