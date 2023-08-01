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Старий шкільний автобус перетворили на затишний будинок на колесах (відео)

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Фото: Скриншот | Зовні цей будинок на колесах не привертає увагу

Особливу увагу було приділено кухні цього будинку на колесах. Там є стільниці з горіхового дерева, а між раковиною та великою шафою захована пропанова плита з трьома конфорками та духовкою.

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Пара зі США Рейсі та Зак перетворили старий шкільний автобус Chevrolet Express 2011 року на будинок на колесах. Автомобіль отримав затишний інтер'єр з кухнею та спальнею. Відео опублікували на YouTube-каналі Tiny Home Tours.

Зовні автобудинку складно помітити що-небудь незвичайне. Рейсі та Зак зробили все можливе, щоб зовні він мав максимально мінімалістичний вигляд.

Чоловік раніше працював кухарем, тому кухні в цьому будинку на колесах приділено багато уваги. Усередині можна знайти стільниці з горіхового дерева, а між раковиною та великою шафою захована пропанова плита з трьома конфорками та духовкою.

Також в автобудинку передбачено безліч місць для зберігання та резервуар з водою. Навпроти кухні розташована невелика обідня зона, яка перетворюється на велику лаву або друге ліжко.

Будинок на колесах зі шкільного автобуса Fullscreen
Всередині є велика кухня
Фото: Скриншот

У спальні є велике ліжко розміру "queen-size". Воно встановлене боком у задній частині автобуса.

Будинок на колесах зі шкільного автобуса Fullscreen
У спальні встановлено ліжко розміру "queen-size"
Фото: Скриншот

На даху встановлені сонячні панелі, які живлять всю електроніку всередині. Також зверху можна помітити люк, який забезпечує достатньо природного світла в салоні.

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У будинку на колесах немає ванної кімнати. Замість цього передбачено душ на відкритому повітрі.

Цей автобудинок нещодавно продали. Пара займається виготовленням й інших будинків на колесах на замовлення.

Раніше Фокус повідомляв, що американець, на ім'я Нейт перетворив свій Honda CR-V 2005 року випуску на практичний будинок на колесах.