Старий Honda CR-V перетворили на будинок на колесах з ліжком і холодильником (відео)

Усередині Honda CR-V є затишна житлова зона з безліччю місць для зберігання. Переобладнання кросовера зайняло у умільця кілька років.

Related video

Американець, на ім'я Нейт перетворив свій Honda CR-V 2005 року випуску на практичний будинок на колесах. Він подорожує на автомобілі Північною Америкою разом зі своїм псом. Відео опублікували на YouTube-каналі SUV RVing.

Нейт поділився, що вирішив самостійно створити будинок на колесах, оскільки йому потрібен міцний автомобіль з непоганими позашляховими якостями. Тому він відмовився від ідеї купити трейлер або великогабаритний автобудинок.

Всередині є затишна житлова зона з безліччю місць для зберігання. Нейт знайшов застосування для всього простору всередині кросовера.

Ззаду є кілька відсіків для зберігання речей Фото: Скриншот

В інтер'єрі можна знайти холодильник і ліжко. Також умілець додав додатковий шар ізоляції, щоб знизити енергоспоживання холодильника.

Усередині можна знайти холодильник і ліжко Фото: Скриншот

У багажнику є пластиковий органайзер з трьома шухлядами та безліч інших пластикових шухляд меншого розміру. У пса Боббі навіть є своє місце на передньому пасажирському сидінні.

Важливо

У Фінляндії представили компактний будинок на колесах для велосипедів (відео)

Умілець зазначив, що в майбутньому планує доопрацювати свій будинок на колесах. Він хоче перетворити кросовер на мобільний пункт для далеких подорожей.

Раніше Фокус розповів, що у Швейцарії помітили незвичайний будинок на колесах на базі Volkswagen Beetle 1970 року.