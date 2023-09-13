Mercedes Sprinter превратили в экстремальный внедорожный дом на колесах (фото)

Mercedes Sprinter получил внедорожные шины, стальные бамперы и защиту днища. Внутри появились двуспальная кровать, небольшая кухня и санузел.

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У Mercedes Sprinter появилась новая нестандартная версия Interstate 19X. Микроавтобус превратили в дом на колесах для самых суровых условий и предлагают его за $199 940. Об этом сообщается на сайте компании Airstream.

Минивэн подготовлен к бездорожью

Именно этот известный производитель кемперов выполнил тюнинг Mercedes Sprinter. За основу взяли 5,8-метровый полноприводной вариант микроавтобуса.

Дом на колесах отличается увеличенным клиренсом, он получил пластиковый обвес, внедорожные шины, защиту днища, стальные бамперы и подножки.

Внутри появились диваны и небольшая кухня

В салоне появились раскладной столик и две скамьи, трансформирующиеся в двуспальную кровать шириной 178 см. Внутри появились многочисленные шкафы и полки.

Мини-кухня дополнена раковиной, холодильником, индукционной плитой и микроволновой печью. Внутри даже нашлось место для запираемого санузла с душем.

В салоне раскладывается двуспальная кровать

Электрооборудование питается от двух литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 100 Ач и солнечных батарей на крыше. Также предусмотрен 76-литровый бак с водой. Также установлены камеры кругового обзора и набор систем активной безопасности.

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Дом на колесах Mercedes Sprinter предложен с 3,0-литровыми турбодизелями мощностью 190 и 214 л. с., позволяющими буксировать 2,2-тонный прицеп. В первом случае установлен 7-ступенчатый автомат, во втором – 9-ступенчатый.

На крыше установлены солнечные батареи

Это не первый подобный автодом Mercedes Sprinter. Ранее появилась еще одна аналогичная модель.

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