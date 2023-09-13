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Авто

Mercedes Sprinter превратили в экстремальный внедорожный дом на колесах (фото)

Mercedes Sprinter, автодом Mercedes, дом на колесах, Interstate 19X
Mercedes Sprinter переделали в автодом

Mercedes Sprinter получил внедорожные шины, стальные бамперы и защиту днища. Внутри появились двуспальная кровать, небольшая кухня и санузел.

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У Mercedes Sprinter появилась новая нестандартная версия Interstate 19X. Микроавтобус превратили в дом на колесах для самых суровых условий и предлагают его за $199 940. Об этом сообщается на сайте компании Airstream.

Mercedes Sprinter, автодом Mercedes, дом на колесах, Interstate 19X Fullscreen
Минивэн подготовлен к бездорожью

Именно этот известный производитель кемперов выполнил тюнинг Mercedes Sprinter. За основу взяли 5,8-метровый полноприводной вариант микроавтобуса.

Дом на колесах отличается увеличенным клиренсом, он получил пластиковый обвес, внедорожные шины, защиту днища, стальные бамперы и подножки.

Mercedes Sprinter, автодом Mercedes, дом на колесах, Interstate 19X Fullscreen
Внутри появились диваны и небольшая кухня

В салоне появились раскладной столик и две скамьи, трансформирующиеся в двуспальную кровать шириной 178 см. Внутри появились многочисленные шкафы и полки.

Мини-кухня дополнена раковиной, холодильником, индукционной плитой и микроволновой печью. Внутри даже нашлось место для запираемого санузла с душем.

Mercedes Sprinter, автодом Mercedes, дом на колесах, Interstate 19X Fullscreen
В салоне раскладывается двуспальная кровать

Электрооборудование питается от двух литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 100 Ач и солнечных батарей на крыше. Также предусмотрен 76-литровый бак с водой. Также установлены камеры кругового обзора и набор систем активной безопасности.

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Дом на колесах Mercedes Sprinter предложен с 3,0-литровыми турбодизелями мощностью 190 и 214 л. с., позволяющими буксировать 2,2-тонный прицеп. В первом случае установлен 7-ступенчатый автомат, во втором – 9-ступенчатый.

Mercedes Sprinter, автодом Mercedes, дом на колесах, Interstate 19X Fullscreen
На крыше установлены солнечные батареи

Это не первый подобный автодом Mercedes Sprinter. Ранее появилась еще одна аналогичная модель.

Также Фокус рассказывал про новый автодом Mercedes Vito.