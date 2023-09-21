Мрія хіпі: культовий мікроавтобус Volkswagen 60-х перетворили на стильний автодім (фото)

Для створення дому на колесах знадобилося два класичних Volkswagen T1. Один із них став причепом, у якому обладнали житловий відсік.

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У Великій Британії виконали оригінальний тюнінг Volkswagen T1 1963 року. Знаменитий мікроавтобус, який полюбили хіпі, перетворили на дім на колесах. Про це повідомляє сайт Car and Classic.

Житловий модуль обладнано в причепі Фото: CarAndClassic

Якщо точніше, то для доопрацювання знадобилося одразу два вінтажних Volkswagen T1, адже перед нами — автопоїзд із причепом-кемпером. Один автомобіль став сідельним тягачем, другий — перетворили на сам дім на колесах.

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Усередині житлового причепа з'явилися двоспальне ліжко, шафи і навіть холодильник. Дах Volkswagen T1 піднімається, а підлога покрита ламінатом. Кухня і санвузол не передбачені. На даху встановлено багажник.

Водійську кабіну постаралися залишити максимально автентичною. Її відреставрували і трохи поліпшили внутрішнє оздоблення.

Для проекту знадобилося два Volkswagen T1 Фото: CarAndClassic Салон залишили автентичним Усередині з'явилося двоспальне ліжко У салоні знайшлося місце холодильнику

А ось силовий агрегат у автобудинку сучасний. Кемпер Volkswagen T1 отримав 2,0-літровий 265-сильний турбомотор від зарядженого хетчбека Audi S3, що працює в парі з автоматичною КПП. Пробіг автопоїзда після доопрацювання становить 38 300 км. Зараз його планують продати на аукціоні.

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