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Авто

Мечта хиппи: культовый микроавтобус Volkswagen 60-х превратили в стильный автодом (фото)

Volkswagen T1, автодом Volkswagen, кемпер Volkswagen, дом на колесах, тюнинг Volkswagen T1
Фото: CarAndClassic | Винтажный Volkswagen T1 стал домом на колесах

Для создания дома на колесах понадобилось два классических Volkswagen T1. Один из них стал прицепом, в котором оборудовали жилой отсек.

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В Великобритании выполнили оригинальный тюнинг Volkswagen T1 1963 года. Знаменитый микроавтобус, который полюбили хиппи, превратили в дом на колесах. Об этом сообщает сайт Car and Classic.

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Жилой модуль оборудован в прицепе
Фото: CarAndClassic

Если точнее, то для доработки понадобилось сразу два винтажных Volkswagen T1, ведь перед нами – автопоезд с прицепом-кемпером. Один автомобиль стал седельным тягачом, второй – превратили в сам дом на колесах.

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Внутри жилого прицепа появились двуспальная кровать, шкафы и даже холодильник. Крыша Volkswagen T1 приподнимается, а пол покрыт ламинатом. Кухня и санузел не предусмотрены. На крыше установлен багажник.

Водительскую кабину постарались оставить максимально аутентичной. Ее отреставрировали и немного улучшили внутреннюю отделку.

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Для проекта понадобилось два Volkswagen T1
Фото: CarAndClassic
салон фольксваген т1, Volkswagen T1, автодом Volkswagen, кемпер Volkswagen, дом на колесах, тюнинг Volkswagen T1 Fullscreen
Салон оставили аутентичным
автодом фольксваген т1, Volkswagen T1, автодом Volkswagen, кемпер Volkswagen, дом на колесах, тюнинг Volkswagen T1 Fullscreen
Внутри появилась двуспальная кровать
салон Volkswagen T1, Volkswagen T1, автодом Volkswagen, кемпер Volkswagen, дом на колесах, тюнинг Volkswagen T1 Fullscreen
В салоне нашлось место холодильнику
автодом фольксваген т1, Volkswagen T1, автодом Volkswagen, кемпер Volkswagen, дом на колесах, тюнинг Volkswagen T1
салон фольксваген т1, Volkswagen T1, автодом Volkswagen, кемпер Volkswagen, дом на колесах, тюнинг Volkswagen T1
автодом фольксваген т1, Volkswagen T1, автодом Volkswagen, кемпер Volkswagen, дом на колесах, тюнинг Volkswagen T1
салон Volkswagen T1, Volkswagen T1, автодом Volkswagen, кемпер Volkswagen, дом на колесах, тюнинг Volkswagen T1

А вот силовой агрегат у автодома современный. Кемпер Volkswagen T1 получил 2,0-литровый 265-сильный турбомотор от заряженного хэтчбека Audi S3, работающий в паре с автоматической КПП. Пробег автопоезда после доработки составляет 38 300 км. Сейчас его планируют продать на аукционе.

Ранее Фокус рассказывал про аналогичный дом на колесах на базе Citroen 2CV.

Также мы писали про современный автодом Mercedes Vito.