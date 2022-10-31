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Авто

Автопоезд в миниатюре: культовый Citroen превратили в необычный дом на колесах (видео)

Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен
Фото: скриншот/youtube | На крыше прицепа установлены солнечные батареи

Старый Citroen 2CV стал седельным тягачом и теперь буксирует дом на колесах. Внутри прицепа обустроили кухню, спальню и санузел, а на крыше установили солнечные батареи.

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В Швейцарии ездит очень необычный Citroen 2CV. Знаменитое бюджетное авто превратили в настоящий автопоезд, причем в его полуприцепе оборудован жилой отсек. Видео о нем появилось на Youtube-канале блогера Мэтью Хоррена.

Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен Fullscreen
В конструкции автопоезда использованы детали нескольких разных Citroen
Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен Fullscreen
Citroen 2CV стал седельным тягачом
Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен Fullscreen
В жилом модуле предусмотрена кухня с газовой плитой
Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен Fullscreen
Внутри оборудована двухспальная кровать
Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен Fullscreen
Citroen оснащен 34-сильным мотором
Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен
Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен
Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен
Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен
Citroen 2CV, Дом на колесах Ситроен, автодом Citroen, автодом ситроен

Владелец необычного дома на колесах Бернд рассказал, что с детства мечтал о Citroen 2CV. Он строил автопоезд с 1996 года, причем использовал компоненты нескольких разных моделей авто. Свое творение он назвал Dölüggs.

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В частности, "сдельный тягач" на самом деле использует только переднюю часть от 2CV. Внутри прячутся усиленное шасси от фургона Citroen Acadyane и более мощный мотор от Citroen Visa на 34 л. с. Это позволяет разгоняться до 90 км/ч с полуприцепом и 105 км/ч – без него. К тому же, появился полный привод.

В жилом модуле появились двухспальная кровать, небольшое рабочее место с письменным столом и санузел. Есть и кухня с газовой плитой и холодильником. Электрооборудование питается от солнечных батарей, раскладывающихся на крыше.

Ранее Фокус сообщал, что еще более старый Citroen превратили в оригинальную избушку на колесах. Ее построил профессиональный плотник.

Также мы писали, что новый Citroen Berlingo переделали в духе модели 2CV.