Автопоезд в миниатюре: культовый Citroen превратили в необычный дом на колесах (видео)

Старый Citroen 2CV стал седельным тягачом и теперь буксирует дом на колесах. Внутри прицепа обустроили кухню, спальню и санузел, а на крыше установили солнечные батареи.

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В Швейцарии ездит очень необычный Citroen 2CV. Знаменитое бюджетное авто превратили в настоящий автопоезд, причем в его полуприцепе оборудован жилой отсек. Видео о нем появилось на Youtube-канале блогера Мэтью Хоррена.

[ + – ] В конструкции автопоезда использованы детали нескольких разных Citroen [ + – ] Citroen 2CV стал седельным тягачом [ + – ] В жилом модуле предусмотрена кухня с газовой плитой [ + – ] Внутри оборудована двухспальная кровать [ + – ] Citroen оснащен 34-сильным мотором

Владелец необычного дома на колесах Бернд рассказал, что с детства мечтал о Citroen 2CV. Он строил автопоезд с 1996 года, причем использовал компоненты нескольких разных моделей авто. Свое творение он назвал Dölüggs.

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В частности, "сдельный тягач" на самом деле использует только переднюю часть от 2CV. Внутри прячутся усиленное шасси от фургона Citroen Acadyane и более мощный мотор от Citroen Visa на 34 л. с. Это позволяет разгоняться до 90 км/ч с полуприцепом и 105 км/ч – без него. К тому же, появился полный привод.

В жилом модуле появились двухспальная кровать, небольшое рабочее место с письменным столом и санузел. Есть и кухня с газовой плитой и холодильником. Электрооборудование питается от солнечных батарей, раскладывающихся на крыше.

Ранее Фокус сообщал, что еще более старый Citroen превратили в оригинальную избушку на колесах. Ее построил профессиональный плотник.

Также мы писали, что новый Citroen Berlingo переделали в духе модели 2CV.