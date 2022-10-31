Автопоїзд у мініатюрі: культовий Citroen перетворили на незвичайний будинок на колесах (відео)

Старий Citroen 2CV став сідельним тягачем і тепер буксирує будинок на колесах. Усередині причепа облаштували кухню, спальню та санвузол, а на даху встановили сонячні батареї.

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У Швейцарії їздить надзвичайно незвичайний Citroen 2CV. Відоме бюджетне авто перетворили на справжній автопоїзд, водночас у його напівпричепі обладнаний житловий відсік. Відео про нього з'явилося на Youtube-каналі блогера Метью Горрена.

[ + – ] У конструкції автопоїзда використані деталі кількох різних Citroen [ + – ] Citroen 2CV став сідельним тягачем [ + – ] У житловому модулі передбачена кухня з газовою плитою [ + – ] Усередині обладнане двоспальне ліжко [ + – ] Citroen оснащений 34-сильним двигуном

Власник незвичайного будинку на колесах Бернд розповів, що з дитинства мріяв про Citroen 2CV. Він будував автопоїзд із 1996 року, причому використовував компоненти кількох різних моделей авто. Своє творіння він назвав Dölüggs.

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Зокрема, "суцільний тягач" насправді використовує лише передню частину від 2CV. Усередині ховаються посилене шасі від фургона Citroen Acadyane і потужніший мотор від Citroen Visa на 34 к.с. Це дозволяє розганятися до 90 км/год із напівпричепом і до 105 км/год без нього. До того ж з'явився повний привід.

У житловому модулі з'явилися двоспальне ліжко, невелике робоче місце з письмовим столом і санвузол. Є й кухня з газовою плитою та холодильником. Електроустаткування живиться від сонячних батарей, що розкладаються на даху.

Раніше Фокус повідомляв, що ще старіший Citroen перетворили на оригінальну хатинку на колесах. Її збудував професійний тесляр.

Також ми писали, що новий Citroen Berlingo переробили в дусі моделі 2CV.