В США представили практичный дом на колесах с кухней и душем на базе пикапа (фото)

Дом на колесах Hilt получил ванную комнату, спальню, гостиную и кухню. Стоимость дома на колесах начинается с 398 786 долларов, а старт продаж запланирован на четвертый квартал этого года.

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Компания Storyteller Overland представила необычный дом на колесах Hilt на базе пикапа Ram 5500. Автодом получил уютный интерьер и все необходимое для жизни. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Hilt получил брутальный экстерьер в армейском стиле. Пикап оснастили внедорожными шинами и доработали подвеску. Также предусмотрена лебедка с грузоподъемностью 9000 кг.

Снаружи можно найти дополнительную светотехнику и запасное колесо. Сзади есть два ящика с инструментами.

Сзади есть запасное колесо Фото: Storyteller Overland

Внутри дома на колесах разместили ванную комнату с душем и унитазом. Рядом с ней расположена спальня/гостиная с кроватью размера "queen-size". Предусмотрены и порты USB для зарядки электронных устройств.

В ванной комнате есть душ и унитаз Фото: Storyteller Overland

Сиденья в гостиной можно сложить, чтобы превратить их во вторую кровать. Окна обеспечивают обзор на 270 градусов, а для большей приватности есть шторы и противомоскитные сетки.

Сиденья в гостиной можно сложить Фото: Storyteller Overland

На кухне установлены конвекционная микроволновая печь, фритюрница и индукционная плита с двойной конфоркой. Есть и холодильник с морозильной камерой.

Автодом получил тепло- и звукоизоляции с пенопласта. Помимо этого внутри установлены обогреватель и кондиционер.

Солнечные панели на крыше мощностью 1325 Вт питают всю электронику внутри дома на колесах. Также есть два инвертора по 3000 Вт.

Hilt оснащен 6,7-сильным турбодизелем мощностью 360 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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