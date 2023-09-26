Отель на колесах: Geely представили семейный электромобиль со сменной батареей (видео)

Farizon SuperVan является инновационным автодомом с передовыми технологиями. Дом на колесах должен поступить в производство в Китае уже до конца 2023 года.

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Компания Farizon Auto, которая принадлежит Geely, представила модульный электромобиль SuperVan. Новинка оснащена сменным высоковольтным аккумулятором. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Farizon SuperVan является практичным домом на колесах с множеством инновационных решений. Одним из них является расширитель запаса хода на метаноле.

Автодом может использоваться как повербанк. Он способен выдавать до 10 кВт переменного тока напряжением 220 В.

Вместо механического соединения между педалью тормоза и тормозными суппортами имеется провод, передающий сигналы взаимодействия. По такому же принципу работают рулевое управление и педаль акселератора.

Farizon SuperVan рассчитан на двух человек Фото: Geely

Farizon SuperVan получил богатое оснащение. Уже в базовой версии доступны: адаптивный круиз-контроль, вспомогательные системы вождения, мониторинг усталости и цифровая система с обзором на 360 градусов.

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Интерьер можно настроить под себя. Также Farizon Auto предлагают несколько вариантов оформления и конфигурации салона. Многие версии получат гостиную с раскладными кроватями, ванную комнату и кухню.

Внутри есть раскладные кровати Фото: Geely

Farizon SuperVan поступит в продажу в Китае уже до конца года. Стоимость дома на колесах не раскрывается.

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