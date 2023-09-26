Представлено недорогий електричний спорткар від Xiaomi із запасом ходу 520 км (фото)

Серійна версія XiaoPaoChe SC-01 має кілька зовнішніх відмінностей від концепт-кара. Спорткар оснащений 425-сильною електричною установкою і здатний розганятися до сотні за 3,5 секунди.

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У Китаї представили електричний спорткар XiaoPaoChe SC-01. Новинку розробила дочірня компанія Xiaomi — Gongjianpai Auto Technology. Про це розповіли на сайті CarNewsChina,

XiaoPaoChe SC-01 отримав стильний дизайн із вузькими передніми фарами. На бампері є кілька повітрозабірників.

Ззаду розміщені круглі ліхтарі. Також є масивний дифузор і спойлер.

Ззаду розміщені круглі ліхтарі Фото: Weibo

Габарити XiaoPaoChe SC-01:

довжина — 4105 мм;

ширина — 1830 мм;

висота — 1160 мм;

колісна база — 2500 мм.

XiaoPaoChe SC-01 заснований на трубчастій рамі, а споряджена маса становить лише 1370 кг. Спорткар отримав 6-поршневі гальмівні супорти спереду і 4-поршневі гальмівні супорти ззаду.

В інтер'єрі встановлено два спортивних сидіння. Від центрального дисплея вирішили відмовитися, розмістивши всередині тільки цифрову панель приладів.

В інтер'єрі встановлено тільки один дисплей Фото: Weibo

XiaoPaoChe SC-01 оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 425 к.с. і 560 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,5 секунди.

Спорткар отримав акумуляторну батарею місткістю 60 кВт⋅год. Запас ходу становить 520 км, а зарядка від 30% до 80% займає всього 25 хвилин.

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Початкова вартість XiaoPaoChe SC-01 становитиме близько 300 000 юанів (41 300 доларів). Електромобіль надійде в продаж у Китаї вже найближчими місяцями.

Раніше Фокус писав, що в Китаї надійшов у продаж оновлений електромобіль Xpeng P5 2024 модельного року.