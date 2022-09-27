Представлений перший автомобіль від Xiaomi: це недорогий електричний спорткар (відео)

Спортивний електромобіль SSC SC-01 має два двигуни загальною потужністю 435 к. с. Він важить лише 1300 кг і може розігнатися до сотні за 3,9 с.

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Опубліковано перші зображення спортивного китайського електромобіля SSC SC-01. Він вже доступний для замовлення за ціною від 300 000 юанів ($42 000), але постачання авто розпочнеться лише у четвертому кварталі 2023 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Виробництво спорткара стартує у 2023 році Фото: CarNewsChina

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SSC (не плутати з однойменним американським виробником найшвидших у світі авто) — молода китайська компанія "під крилом" Xiaomi. Формально вона незалежна, але її директором є співзасновник Xiaomi Лю Деженг, а китайський гігант уже інвестував у стартап мільйони юанів. Слід зазначити, що у Xiaomi йде робота і над першим власним авто, проте це окремий проєкт, не пов'язаний із SSC.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становитиме близько 500 км Фото: CarNewsChina

SSC SC-01 — компактне двомісне спорт-купе з рубаним клиноподібним дизайном у дусі культової італійської Lancia Stratos. Авто сягає всього 4085 мм завдовжки, 1820 мм завширшки і 1162 мм заввишки з колісною базою 2500 мм.

Китайський електромобіль оснащений двома двигунами загальною потужністю 435 к. с. Він досить легкий (1300 кг), тому здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с. Акумуляторна батарея розміщена за сидіннями, а запас ходу електрокара становитиме близько 500 км.

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