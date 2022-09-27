Представлен первый автомобиль от Xiaomi: это недорогой электрический спорткар (видео)

Спортивный электромобиль SSC SC-01 оснащен двумя моторами общей мощностью 435 л. с. Он весит всего 1300 кг и может разогнаться до сотни за 3,9 с.

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Опубликованы первые изображения спортивного китайского электромобиля SSC SC-01. Он уже доступен для заказа по цене от 300 000 юаней ($42 000), но поставки авто начнутся только в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Производство спорткара стартует в 2023 году Фото: CarNewsChina

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SSC (не путать с одноименным американским производителем самых быстрых в мире авто) – молодая китайская компания "под крылом" Xiaomi. Формально она независимая, но ее директором является соучредитель Xiaomi Лю Деженг и китайский гигант уже инвестировал в стартап миллионы юаней. Следует отметить, что в Xiaomi идет работа и над первым собственным авто, однако это отдельный проект, не связанный с SSC.

[ + – ] Запас хода электромобиля составит около 500 км Фото: CarNewsChina

SSC SC-01 – компактное двухместное спорткупе с рубленным клиновидным дизайном в духе культовой итальянской Lancia Stratos. Авто достигает всего 4085 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1162 мм в высоту при колесной базе в 2500 мм.

Китайский электромобиль оснащен двумя моторами общей мощностью 435 л. с. Он довольно легкий (1300 кг), а потому способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с. Аккумуляторная батарея размещена за сиденьями, а запас хода электрокара составит около 500 км.

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