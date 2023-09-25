Китайці представили недорогий електромобіль з автопілотом за $21 500 (фото)

Xpeng P5 2024 модельного року отримав кілька змін і став дешевшим. Електромобіль оснащений 211-сильним електромотором і здатний проїхати до 450 км на одному заряді.

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У Китаї надійшов у продаж оновлений електромобіль Xpeng P5 2024 модельного року. Седан отримав нову більш доступну версію. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Xpeng P5 заснований на архітектурі David. Електромобіль вирізняється стильним дизайном із вузькими фарами, між якими розташована світлодіодна смуга.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Седан отримав обтічний силует, що дало змогу поліпшити запас ходу.

Xpeng P5 2024 вміє паркуватися самостійно Фото: Xpeng

Габарити Xpeng P5 2024:

довжина — 4808 мм;

ширина — 1840 мм;

висота — 1520 мм;

колісна база — 2768 мм.

Базова версія Xpeng P5 2024 позбулася датчиків LiDAR, а також доступна тільки з чорним або сірим кольорами кузова. Крім цього седан можна замовити в зеленому, сріблястому або білому кольорах за доплату в 3000 юанів (410 доларів).

В інтер'єрі встановлено 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів. Об'єм багажника становить 450 літрів.

Усередині встановлено два великі дисплеї Фото: Xpeng

Xpeng P5 2024 оснащений електромотором потужністю 211 к.с. і 310 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,5 секунди, а максимальна швидкість становить 170 км/год.

Силова установка живиться від акумуляторної батареї LFP місткістю 55,5 кВт⋅год. Запас ходу становить 450 км на одному заряді.

Топова версія седана підтримує системи ACC, NGP та інші функції автопілота. Найдоступніша модифікація доступна тільки зі штатним круїз-контролем.

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Xpeng P5 500 Plus обійдеться в 156 900 юанів (21 500 доларів). За Xpeng P5 500 Pro доведеться заплатити від 174 900 юанів (23 950 доларів).

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