Китайці представили недорогий сімейний електромобіль із запасом ходу 305 км (фото)

Електричний мінівен Dana M1 заснований на фургоні V1, але має безліч відмінностей. В інтер'єрі передбачено багато місця для пасажирів.

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Модельний ряд SAIC Maxus поповнив електричний мінівен Dana M1. Новинка надійде в продаж у першій половині 2024 року. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Dana M1 заснована на електричному фургоні V1. Новий мінівен отримав мінімалістичний дизайн із C-подібною передньою оптикою.

Ззаду розташовані потрійні ліхтарі. Кожен елемент виконує свою функцію — ходові вогні, поворотники та задній хід.

Ззаду розміщена потрійна оптика Фото: autohome.com.cn

В інтер'єрі встановлено цифрову панель приладів і дисплей інформаційно-розважальної системи. Для пасажирів заднього ряду передбачено розкладний стіл, а також багато місця для ніг.

В інтер'єрі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Передні сидіння отримали регулювання з електроприводом. Підлога мінівена виготовлена з дерева.

Для задніх пасажирів передбачено багато місця Фото: autohome.com.cn

Новинка буде доступна у версіях на чотири або сім посадкових місць. Також на вибір запропонують два варіанти довжини колісної бази.

Dana M1 оснащена електромотором потужністю 122 к.с. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 42 кВт⋅год. Запас ходу становить 305 км за циклом CLTC.

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Початкова ціна мінівена становитиме близько 150 000 юанів (20 500 доларів). Крім цього будуть доступні дорожчі версії моделі.

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