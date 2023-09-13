У Китаї готують незвичайний спортивний мінівен потужністю 500 сил (фото)

Електромобіль Xpeng X9 вирізняється авнгардним рубаним дизайном. Запас ходу потужного мінівена досягне 800 км.

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Опубліковані фото нового Xpeng X9. Оригінальний електричний мінівен надійде в продаж з четвертого кварталу нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Xpeng X9 — великий сімейний мінівен з оригінальним рубаним дизайном. У нього нетипово стрімкий силует з високою віконною лінією, великими кутами нахилу стійок даху і вираженим "носом" з діодним підсвічуванням.

Електрокар отримає версії потужністю до 500 к.с. Фото: CarNewsChina

Розміри Xpeng X9 2024:

довжина — 5293 мм;

ширина — 1988 мм;

висота — 1785 мм;

колісна база — 3160 мм.

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Салон Xpeng X9 ще не розсекречено, але на шпигунських фото видно великий тачскрін. Відомо, що мінівен буде доступний у версіях на 6 і 7 місць. Серед опцій з'явиться система напівавтономного водіння.

У мінівена нетиповий стрімкий профіль Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль Xpeng X9 обіцяє стати спортивним мінівеном. Його запропонують у передньопривідній 320-сильній і повнопривідній 500-сильній версіях.

У першому випадку встановлено літій-залізо-фосфатну батарею, у другому — нікель-марганець-кобальтову. Розробники стверджують, що запас ходу електрокара становитиме близько 800 км.

Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль Xpeng з дверима як у Lamborghini і запасом ходу 700 км.

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