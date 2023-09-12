В Україні зростає попит на китайські авто: популярні марки та моделі (фото)
Продажі авто з Китаю в Україні за рік зросли вдвічі. Найбільшим попитом користуються електромобілі Volkswagen і Honda китайської збірки.
Українці купують дедалі більше авто з Китаю. За серпень у нашій країні поставлено на облік 1077 нових і старих машин з Піднебесної — це найкращий результат з початку повномасштабного російського вторгнення. Таку статистику наводить Інститут дослідження авторинку.
Порівняно з липнем відзначено зростання продажів авто з Китаю на 21,4%, а порівняно із серпнем 2022 року — одразу вдвічі. Загалом же за 8 місяців 2023 року в Україну ввезли 7078 китайських автомобілів, з яких 64,6% були новими, а 35,4% — з пробігом.
Як правило, вживані китайські автомобілі не надто старі — середній їхній вік становить 1,7 року. Тобто, українці цікавляться вживаними машинами з Піднебесної віком до 2 років. Примітно, що у 2022 році цей показник становив 1,9 року, а у 2021 році — 3,9 року.
Переважна більшість авто з Китаю в Україні легкові — 97,9% або 6,9 тис. Вантажівки ввезли лише 144 (2%), а автобусів — лише 6 (0,1%). Найбільше вантажних китайських автомобілів за останній час імпортували в грудні 2022 року — 47 шт.
Найбільше з Піднебесної ввозять електрокарів — їхня частка порівняно з 2022 роком зросла на 12,7% і досягла 79,1% (5,6 тис. шт.). Саме китайські електромобілі й забезпечили зростання попиту на авто з цієї країни. Електромобілі посідають і перші місця в списках найпопулярніших моделей.
Найбільше з Китаю привозять автомобілі "глобальних" виробників — Volkswagen, Honda, Tesla. Моделі місцевих китайських брендів не настільки популярні — найчастіше обирають Chery, Haval і Geely.
Примітно, що лідери в новому і вживаному сегментах однакові — це електричні кросовери Volkswagen ID.4 і Honda M-NV китайської збірки. Цікаво, що ці моделі більше ввозять новими (за схемою "сірого" імпорту), ніж уживаними. Також мають попит Volkswagen ID.6 і Honda e:NS1/NP:1, а найпопулярніша бензинова модель — кросовер Chery Tiggo 4, який ввозять офіційно і продають новим в автосалонах.
Найпопулярніші нові автомобілі з Китаю в Україні за 2023 рік:
- Volkswagen ID.4 — 1392 шт.
- Honda M-NV — 548 шт.
- Chery Tiggo 4 — 339 шт.
- Volkswagen ID.6 — 275 шт.
- Chery Tiggo 2 — 201 шт.
- MG HS — 152 шт.
- Honda e:NS1 — 137 шт.
- Chery Jetour X70 — 123 шт.
- Haval H6 — 115 шт.
- Volkswagen ID.3 — 94 шт.
- Geely Atlas Pro — 86 шт.
- Toyota bZ4X — 80 шт.
- Honda e:NP1 — 78 шт.
- MG 4 — 75 шт.
- Chery Tiggo 7 — 63 шт.
ТОП-15 найпопулярніших вживаних авто з Китаю в Україні за 2023 рік:
- Volkswagen ID.4 — 947 шт.
- Honda M-NV — 444 шт.
- Volkswagen ID.6 — 178 шт.
- Tesla Model Y — 94 шт.
- Honda e:NS1 — 64 шт.
- Buick Envision — 55 шт.
- Weltmeister EX5 — 53 шт.
- Tesla Model 3 — 49 шт.
- BYD Song Plus — 42 шт.
- Toyota bZ4X — 41 шт.
- Geely Emgrand — 38 шт.
- BYD Tang — 27 шт.
- Honda e:NP1 — 26 шт.
- Polestar 2 — 25 шт.
- Nissan Ariya — 24 шт.
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