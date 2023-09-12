В Украине растет спрос на китайские авто: популярные марки и модели (фото)

Продажи авто из Китая в Украине за год выросли в два раза. Наибольшим спросом пользуются электромобили Volkswagen и Honda китайской сборки.

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Украинцы покупают все больше авто из Китая. За август в нашей стране поставлено на учет 1077 новых и подержанных машин из Поднебесной — это лучший результат с начала полномасштабного российского вторжения. Такую статистику приводит Институт исследования авторынка.

По сравнению с июлем отмечен рост продаж авто из Китая на 21,4%, а по сравнению с августом 2022 года — сразу в два раза. Всего же за 8 месяцев 2023 года в Украину ввезли 7078 китайских автомобилей, из которых 64,6% были новыми, а 35,4% — с пробегом.

Как правило, подержанные китайские автомобили не слишком старые — средний их возраст составляет 1,7 года. То есть, украинцы интересуются подержанными машинами из Поднебесной возрастом до 2 лет. Примечательно, что в 2022 году этот показатель составлял 1,9 года, а в 2021 году — 3,9 года.

В августе продажи китайских авто продемонстрировали лучший результат за последние полтора года Фото: Институт исследований авторынка

Подавляющее большинство авто из Китая в Украине легковые – 97,9% или 6,9 тыс. Грузовиков ввезли только 144 (2%), а автобусов – лишь 6 (0,1%). Больше всего грузовых китайских автомобилей за последнее время импортировали в декабре 2022 года — 47 шт.

Больше всего из Поднебесной ввозят электрокаров – их доля по сравнению с 2022 годом выросла на 12,7% и достигла 79,1% (5,6 тыс. шт.). Именно китайские электромобили и обеспечили рост спроса на авто из этой страны. Электромобили занимают и первые места в списках самых популярных моделей.

Электрокроссовер Honda M-NV пользуется спросом в Украине Фото: Honda

Больше всего из Китая привозят автомобили "глобальных" производителей – Volkswagen, Honda, Tesla. Модели местных китайских брендов не столь популярны — чаще всего выбирают Chery, Haval и Geely.

Примечательно, что лидеры в новом и подержанном сегментах одинаковые – это электрические кроссоверы Volkswagen ID.4 и Honda M-NV китайской сборки. Интересно, что эти модели больше ввозят новыми (по схеме "серого" импорта), чем подержанными. Также пользуются спросом Volkswagen ID.6 и Honda e:NS1/NP:1, а самая популярная бензиновая модель – кроссовер Chery Tiggo 4, который ввозят официально и продают новым в автосалонах.

Chery Tiggo 4 Фото: Chery

Самые популярные новые автомобили из Китая в Украине за 2023 год:

Volkswagen ID.4 — 1392 шт. Honda M-NV — 548 шт. Chery Tiggo 4 — 339 шт. Volkswagen ID.6 — 275 шт. Chery Tiggo 2 — 201 шт. MG HS — 152 шт. Honda e:NS1 — 137 шт. Chery Jetour X70 — 123 шт. Haval H6 — 115 шт. Volkswagen ID.3 — 94 шт. Geely Atlas Pro — 86 шт. Toyota bZ4X — 80 шт. Honda e:NP1 — 78 шт. MG 4 — 75 шт. Chery Tiggo 7 — 63 шт.

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ТОП-15 самых популярных б/у авто из Китая в Украине за 2023 год:

Volkswagen ID.4 — 947 шт. Honda M-NV — 444 шт. Volkswagen ID.6 — 178 шт. Tesla Model Y — 94 шт. Honda e:NS1 — 64 шт. Buick Envision — 55 шт. Weltmeister EX5 — 53 шт. Tesla Model 3 — 49 шт. BYD Song Plus — 42 шт. Toyota bZ4X — 41 шт. Geely Emgrand — 38 шт. BYD Tang — 27 шт. Honda e:NP1 — 26 шт. Polestar 2 — 25 шт. Nissan Ariya — 24 шт.

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