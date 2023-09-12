В Украине растет спрос на китайские авто: популярные марки и модели (фото)
Продажи авто из Китая в Украине за год выросли в два раза. Наибольшим спросом пользуются электромобили Volkswagen и Honda китайской сборки.
Украинцы покупают все больше авто из Китая. За август в нашей стране поставлено на учет 1077 новых и подержанных машин из Поднебесной — это лучший результат с начала полномасштабного российского вторжения. Такую статистику приводит Институт исследования авторынка.
По сравнению с июлем отмечен рост продаж авто из Китая на 21,4%, а по сравнению с августом 2022 года — сразу в два раза. Всего же за 8 месяцев 2023 года в Украину ввезли 7078 китайских автомобилей, из которых 64,6% были новыми, а 35,4% — с пробегом.
Как правило, подержанные китайские автомобили не слишком старые — средний их возраст составляет 1,7 года. То есть, украинцы интересуются подержанными машинами из Поднебесной возрастом до 2 лет. Примечательно, что в 2022 году этот показатель составлял 1,9 года, а в 2021 году — 3,9 года.
Подавляющее большинство авто из Китая в Украине легковые – 97,9% или 6,9 тыс. Грузовиков ввезли только 144 (2%), а автобусов – лишь 6 (0,1%). Больше всего грузовых китайских автомобилей за последнее время импортировали в декабре 2022 года — 47 шт.
Больше всего из Поднебесной ввозят электрокаров – их доля по сравнению с 2022 годом выросла на 12,7% и достигла 79,1% (5,6 тыс. шт.). Именно китайские электромобили и обеспечили рост спроса на авто из этой страны. Электромобили занимают и первые места в списках самых популярных моделей.
Больше всего из Китая привозят автомобили "глобальных" производителей – Volkswagen, Honda, Tesla. Модели местных китайских брендов не столь популярны — чаще всего выбирают Chery, Haval и Geely.
Примечательно, что лидеры в новом и подержанном сегментах одинаковые – это электрические кроссоверы Volkswagen ID.4 и Honda M-NV китайской сборки. Интересно, что эти модели больше ввозят новыми (по схеме "серого" импорта), чем подержанными. Также пользуются спросом Volkswagen ID.6 и Honda e:NS1/NP:1, а самая популярная бензиновая модель – кроссовер Chery Tiggo 4, который ввозят официально и продают новым в автосалонах.
Самые популярные новые автомобили из Китая в Украине за 2023 год:
- Volkswagen ID.4 — 1392 шт.
- Honda M-NV — 548 шт.
- Chery Tiggo 4 — 339 шт.
- Volkswagen ID.6 — 275 шт.
- Chery Tiggo 2 — 201 шт.
- MG HS — 152 шт.
- Honda e:NS1 — 137 шт.
- Chery Jetour X70 — 123 шт.
- Haval H6 — 115 шт.
- Volkswagen ID.3 — 94 шт.
- Geely Atlas Pro — 86 шт.
- Toyota bZ4X — 80 шт.
- Honda e:NP1 — 78 шт.
- MG 4 — 75 шт.
- Chery Tiggo 7 — 63 шт.
ТОП-15 самых популярных б/у авто из Китая в Украине за 2023 год:
- Volkswagen ID.4 — 947 шт.
- Honda M-NV — 444 шт.
- Volkswagen ID.6 — 178 шт.
- Tesla Model Y — 94 шт.
- Honda e:NS1 — 64 шт.
- Buick Envision — 55 шт.
- Weltmeister EX5 — 53 шт.
- Tesla Model 3 — 49 шт.
- BYD Song Plus — 42 шт.
- Toyota bZ4X — 41 шт.
- Geely Emgrand — 38 шт.
- BYD Tang — 27 шт.
- Honda e:NP1 — 26 шт.
- Polestar 2 — 25 шт.
- Nissan Ariya — 24 шт.
Ранее Фокус рассказывал, что в Европе появились дорогие и необычные китайские электромобили HiPhi стоимостью от 100 тысяч евро.
Также мы писали, что на украинский рынок вышел новый семейный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с полным приводом.