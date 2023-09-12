Не выдерживают эксплуатации: в РФ массово жалуются на ненадежность новых авто из Китая

В 2023 году китайские авто в РФ стали на 35% чаще посещать СТО. Больше всего владельцы жалуются на некачественную антикоррозийную обработку, слабую подвеску и проблемы с электроникой.

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Китайские автомобили, заполонившие российский авторынок в после введения санкций, оказались ненадежными. Их владельцы жалуются на постоянные неполадки и вынуждены чаще посещать СТО. Об этом пишут "Известия".

За 8 месяцев 2023 года на ремонт отправили на 35% больше китайских авто возрастом до 4 лет, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего на СТО заезжали автомобили Chery, Lifan и Geely. Наибольший рост обращений зафиксирован среди владельцев Haval (+88%), Changan (+33%) и JAC (+60%).

Владельцы жалуются на коррозию, слабую подвеску и проблемы с электроникой Фото: Известия

У ряда китайских моделей отмечены проблемы с качеством сборки, другие авто отличаются ненадежной и недолговечной конструкции. Проведенный опрос показал, что 61% автомобилистов считают авто из Китая частично приспособленными к российским условиям, а 19% — вообще не приспособленными и не способными пережить суровые зимы.

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В частности, у многих китайских авто тонкий кузовной металл, не выдерживающий сильные нагрузки и подверженный коррозии. Подвеска входит из строя на дорогах с ухабами и не приспособлена к активной эксплуатации авто в такси – порой ремонт необходим уже после 20 000 км пробега. Еще одно слабое место – электроника авто из Китая.

Напомним, что после введения санкций против РФ импорт авто мировых брендов практически прекратился. Их нишу заняли китайские автопроизводители: в 2022 году в Россию ввезли 162 тыс. авто из Поднебесной, а за 8 месяцев 2023 года – уже 287 тыс.

Ранее Фокус сообщал, что таксисты в РФ протестуют против принудительного перехода на российские авто.

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