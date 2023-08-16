Грозится разорить: пропагандист Соловьев обозвал нацистами руководство Mercedes (видео)

Владимир Соловьев негодует из-за решения Mercedes-Benz отключить в РФ фирменное ПО. Сам российский пропагандист при этом является владельцем роскошного Mercedes-Maybach стоимостью свыше 200 000 долларов.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев набросился в своей передаче на Mercedes-Benz. Его возмутили новые санкции автопроизводителя против РФ. В эфире своей передачи он выступил с угрозами разорить немецкого автогиганта.

Негодование Соловьева вызвало решение Mercedes-Benz отключить российских дилеров от фирменного программного обеспечения, необходимого при ремонте и техобслуживании авто. Он считает, что теперь все Mercedes в РФ в одночасье стали "опасными в управлении".

Пропагандист настаивает на коллективном иске против Mercedes-Benz с требованием обратного выкупа всех авто, а также на аресте всей собственности концерна на территории РФ (хотя Mercedes покинул Россию и продал все активы).

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Руководство концерна Mercedes-Benz Соловьев обозвал "нацистской св*лочью" и потребовал разорить их. Также он считает, что своим решением отключить ПО немецкий автопроизводитель якобы "полностью уничтожил свою репутацию".

Владимир Соловьев является владельцем дорогого Mercedes-Maybach

Примечательно, что Владимир Соловьев в разное время владел различными моделями Mercedes-Benz. Согласно полученной хакерами информации, сейчас в его гараже стоит роскошный Mercedes-Maybach S560 4Matic в топовой комплектации стоимостью свыше 200 000 долларов. Ранее российский пропагандист владел Mercedes S600 W140 и дорогим минивэном Mercedes R-Class.

Mercedes-Benz после ухода с российского рынка постепенно отключает на территории РФ свои сервисы. Недавно немецкий автогигант заблокировал для российских пользователей свое приложение Mercedes me ID, позволяющее дистанционно управлять рядом функций авто.

Ранее Фокус сообщил, что Грузия ввела санкции против России и ограничила поставки авто туда.

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