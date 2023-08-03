Грузия ограничивает поставки авто в Россию: в правительстве выступили против

Американские авто из Грузии уже прекратили реэкспортировать в РФ. С 26 сентября начнет действовать аналогичный запрет и по отношению к машинами из ЕС.

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Грузия присоединилась к международным санкциям и ограничивает поставки автомобилей в РФ. С 1 августа под запрет попали большинство авто из США. Об этом сообщает сайт "Эхо Кавказа".

Грузия запретила экспорт и реэкспорт в Россию легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания объемом свыше 1,9 л, а также всех без исключения гибридов и электромобилей из США. Ограничения распространяются как на новые, так и на подержанные авто.

С 26 сентября аналогичный запрет введут и на экспорт и реэкспорт авто из Европейского союза. Таким образом Грузия присоединится к 11-ому пакету санкцией ЕС против России.

Примечательно, что в правительстве Грузии нашлись противники ограничений. Министр экономики страны Леван Давитавшвили ранее выразил надежду, что реэкспорт авто из Грузии в РФ не остановится, так как он пополняет бюджет.

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Действительно, за последний год поставки авто из Грузии в Россию выросли в три раза. В условиях закрытия российских автозаводов и прекращения официальных поставок новых авто в РФ был налажен их "серый" параллельный импорт через ряд других стран. Американские авто ввозились в порт Батуми и из Грузии поставлялись в РФ.

Ранее аналогичные ограничения на поставку авто ввела Япония. Выяснилось, что некоторые пригнанные из Страны восходящего солнца машины используются российскими войсками в Украине.

Также Фокус рассказывал, что таксисты в РФ протестуют против принудительного перехода на российские авто.