От 105 000 евро: в Европе появились дорогие и необычные китайские электрокары (фото)

Электромобили HiPhi отличаются нестандартным дизайном и богатым оснащением. В Европе китайские модели предложены в мощных версиях и с большими батареями.

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Китайская компания Human Horizons, выпускающая электромобили под брендом HiPhi, выходит на европейский рынок. Первый ее автосалон уже открылся в Мюнхене, на очереди – шоурумы в Осло и ряде других городов. Об этом сообщает сайт Electrive.

Именно в Германии и Норвегии поначалу стартуют продажи электрокаров HiPhi. На первых порах предложат две весьма авангардные модели. Их продают исключительно в топовых богато оснащенных версиях, поэтому они весьма недешевые.

HiPhi Z

Электромобиль HiPhi Z

Начальный HiPhi Z стоит от 105 000 евро. Электрокар отличается агрессивным дизайном в стиле японского аниме. В его салоне установлены четыре отдельных кресла, а центральный дисплей может поворачиваться.

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Пятиметровый китайский электромобиль HiPhi Z оснащен двумя моторами общей мощностью 672 л. с. и батареей на 120 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и проехать 555 км без подзарядки.

HiPhi X Фото: autohome.com.cn

Новый HiPhi X

Электрокроссовер HiPhi X крупнее (5,2 м в длину) и дороже – от 109 000 евро. Его "фишка" — двухсекционные задние двери, верхняя часть которых поднимается.

У HiPhi X оригинальные задние двери

Китайский электрокар получил 600-сильную установку и батарею на 97 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а запас хода составляет 460 км. К слову, HiPhi X уже есть и в Украине.

До конца 2023 года на европейском рынке появится еще и кроссовер HiPhi Y мощностью 500 л. с. Его стоимость не объявлена, но известно, что он дешевле собратьев.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился новейший электромобиль от Geely и Volvo с запасом хода свыше 650 км.

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