Geely представили стильный электромобиль с большим запасом хода за $16 500 (фото)

Топовая версия Geely Geometry G6 может проехать до 500 км на одном заряде. Разгон до сотни занимает 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 165 км/ч.

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Электромобиль Geely Geometry G6 обновился для 2024 модельного года. Седан получил несколько внешних изменений и стал дешевле. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Geely Geometry G6 2024 расположены узкие фары. На бампере есть широкий воздухозаборник.

Сзади установлены узкие фонари. Они объединены в один блок светодиодной полосой с названием бренда.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Weibo

Габариты Geely Geometry G6 2024:

длина — 4752 мм;

ширина — 1804 мм;

высота — 1520 мм;

колесная база — 2700 мм.

Geely Geometry G6 2024 получил скрытые дверные ручки. На выбор доступные 16- или 17-дюймовые колесные диски.

В интерьере установлены 14,6-дюймовый информационно-развлекательный дисплей и 10,2-дюймовая панель приборов. В список оснащения входят голосовой ассистент, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и распознавание дорожных знаков.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Weibo

Geely Geometry G6 2024 оснащен электромотором мощностью 136 или 204 л.с. в зависимости от версии. Топовая модификация способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды и развивать скорость до 165 км/ч.

На выбор доступны два варианта аккумуляторных батарей емкостью 46,11 или 53,3 кВт⋅час. Они обеспечивают запас хода до 410 или 500 км соответственно.

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Цена $20 000 и 600 км запаса хода. Geely готовят недорогие электромобили (фото)

Geely Geometry G6 2024 уже доступна для покупки в Китае. Стоимость новинки составляет от 119 800 до 147 800 юаней (от 16 500 до 20 400 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что Geely выходит на европейский рынок с электрокроссовером Geometry C.