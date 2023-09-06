Сім місць і повний привід: на український ринок виходить сімейний кросовер Chery (фото)

Семимісний кросовер Chery Tiggo 8 Pro запропонують в одній багато оснащеній версії. Повнопривідна модель обладнана 2,0-літровим 245-сильним турбомотором.

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В Україні з'явиться новий Chery Tiggo 8 Pro. Семимісний кросовер стане найбільшим представником китайської марки на нашому ринку. Про авто розповіли на офіційному сайті Chery.

Кросовер Chery Tiggo 8 Pro — середньорозмірна семимісна модель завдовжки 4,7 м. У авто величезна решітка радіатора і вигнуті діодні фари.

Кросовер отримав повний привід Фото: Chery

У салоні Chery Tiggo 8 Pro на передній панелі встановлено два великі дисплеї, ще один тачскрін поміщений на центральній консолі. Частина кнопок виконані сенсорними.

Крісла другого і третього ряду можуть регулюватися. Об'єм багажника в семимісній конфігурації салону становить 193 л, у п'ятимісній — 892 л, а в двомісній — 1930 л.

У салоні встановили одразу три дисплеї Фото: Chery

Новий Chery Tiggo 8 Pro в Україні запропоновано з 2,0-літровою 245-сильною турбочетвіркою, 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями і повним приводом. Він розвиває 210 км/год і витрачає 9 л/100 км у змішаному циклі.

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Китайський кросовер Chery Tiggo 8 Pro буде доступний тільки в одній багато оснащеній версії Premium за 1 425 000 гривень. Комплектація включає дистанційний запуск двигуна, електропривод крісел і дверей багажника, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду.

У салоні кросовера сім місць Фото: Chery

Також передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі та контроль "сліпих" зон.

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