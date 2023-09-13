В Китае готовят необычный спортивный минивэн мощностью 500 сил (фото)

Электромобиль Xpeng X9 отличается авнгардным рубленым дизайном. Запас хода мощного минивэна достигнет 800 км.

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Опубликованы фото нового Xpeng X9. Оригинальный электрический минивэн поступит в продажу с четвертого квартала нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Xpeng X9 – большой семейный минивэн с оригинальным рубленым дизайном. У него нетипично стремительный силуэт с высокой оконной линией, большими углами наклона стоек крыши и выраженным "носом" с диодной подсветкой.

Электрокар получит версии мощностью до 500 л. с. Фото: CarNewsChina

Размеры Xpeng X9 2024:

длина – 5293 мм;

ширина – 1988 мм;

высота – 1785 мм;

колесная база – 3160 мм.

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Салон Xpeng X9 еще не рассекречен, но на шпионских фото виден большой тачскрин. Известно, что минивэн будет доступен в версиях на 6 и 7 мест. Среди опций появится система полуавтономного вождения.

У минивэна нетипичный стремительный профиль Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль Xpeng X9 обещает стать спортивным минивэном. Его предложат в переднеприводной 320-сильной и полноприводной 500-сильной версиях.

В первом случае установлена литий-железо-фосфатная батарея, во втором – никель-марганец-кобальтовая. Разработчики утверждают, что запас хода электрокара составит около 800 км.

Ранее Фокус рассказывал про новый электромобиль Xpeng с дверями как у Lamborghini и запасом хода 700 км.

Также мы писали, что свой электрический минивэн готовит и Volvo.