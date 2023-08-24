Гостиная на колесах: Volvo показали свой первый электрический минивэн (видео)

Volvo EM90 будет основан на минивэне Zeekr 009. Новинка получит роскошный интерьер с тремя рядами сидений и большой запас хода на одном заряде.

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Volvo представили тизер своего первого электрического минивэна EM90. Модель получит роскошный интерьер и богатое оснащение. Видео опубликовали на YouTube-канале бренда.

В Volvo заявили, что EM90 станет "скандинавской гостиной на колесах". Новинка предложит до семи посадочных мест с большим количеством опций, таких как столы и панорамный люк на крыше.

Volvo EM90 будет основан на минивэне Zeekr 009. Тем не менее шведская модель будет немного крупнее.

Новый минивэн получит стильный дизайн в новом фирменном стиле бренда. Спереди появятся T-образные фары и воздухозаборник в бампере.

Вероятнее всего, новинку предложат с несколькими конфигурациями интерьера на выбор. В зависимости от версии будут доступны два или три ряда сидений.

Платформа SEA позволит оснастить Volvo EM90 двумя электромоторами суммарной мощностью до 544 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 4,5 секунды, а максимальная скорость составит 190 км/ч.

Аккумуляторная батарея может получить емкость до 140 кВт⋅час. Этого хватит, чтобы проехать около 822 км на одном заряде.

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Премьера Volvo EM90 состоится 12 ноября. Стоимость минивэна пока неизвестна.

Ранее Фокус писал, что Volvo готовят свой первый полностью электрический универсал.