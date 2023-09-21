Чудо-сидіння і пеленальний столик: на ринок вийшов електромобіль для молодих мам (фото)

Arcfox Kaola — компактний мінівен для сімейних автомобілістів. Він пристосований для перевезення вагітних і маленьких дітей.

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У Китаї стартував продаж нового Arcfox Kaola. Електромобіль створений спеціально для мам із немовлятами. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокар Arcfox Kaola презентували на початку 2023 року в статусі концепт-кара, але попит на нього виявився високим — авто зібрало 5000 замовлень. Його вивели на ринок за ціною від 131 800 юанів ($18 000).

Задні праві двері виконані зсувними Фото: autohome.com.cn

Новий Arcfox Kaola — невеликий електричний мінівен завдовжки 4500 мм, завширшки 1870 мм і заввишки 1655 мм при колісній базі в 2820 мм. У його дизайні переважають плавні лінії та роздуті форми.

Китайський електромобіль оснащений 163-сильним мотором і батареєю ємністю 58,8 кВтг. Він здатний розігнатися до 160 км/год і проїхати 500 км без підзарядки.

На тачскрін виводиться зображення з салонної камери Фото: CarNewsChina

Салон Arcfox Kaola адаптований для молодих мам. Його задні двері виконані зсувними для зручності посадки і висадки. Кондиціонер доповнено системою очищення повітря, також всередині встановлено антибактеріальні ультрафіолетові лампи.

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На другому ряду встановлено два окремі крісла. Праве сидіння створено спеціально для вагітних — його можна розкласти і їхати напівлежачи, а спеціальні датчики стежать за здоров'ям майбутньої мами.

Задні сидіння призначені для перевезення вагітних і дітей у кріслах Фото: autohome.com.cn

Заднє ліве крісло призначене для встановлення спеціально розробленого дитячого сидіння з електроприводом регулювань. Коли дитина засинає, воно автоматично розкладається. Тут також передбачені численні датчики, які навіть можуть підказати, що потрібно поміняти підгузок (це можна зробити на висувному пеленальному столику).

У салоні розкладається пеленальний столик Фото: autohome.com.cn

За сном дитини можна спостерігати на центральному дисплеї за допомогою спеціальної камери. Якщо вона прокинеться, то заграє спокійна заколисуюча музика. Також в Arcfox Kaola передбачені відсіки для дитячих пляшечок, а в мультимедійній системі можна поставити нагадування про візит до лікаря.

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