Свіжий дизайн і гібридна установка: в Україні з'явився новий Volkswagen Multivan (фото)

Volkswagen Multivan T7 став більш обтічним і отримав сучасне обладнання. Мінівен оснащений потужною гібридною установкою.

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У Києві помітили новий Volkswagen T7. Мінівен з'явився в Європі 2021 року, проте він досі офіційно не представлений в Україні. Фото Volkswagen T7 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

У столиці зняли мінівен Volkswagen T7 у виконанні Multivan — найімовірніше, авто ввезли неофіційно. Він став більш обтічним і елегантним на вигляд. Модель пропонують у версіях довжиною 4973 і 5173 мм.

У салоні Volkswagen Multivan T7 з'явилися віртуальна панель приладів і великий тачскрін. Також встановили маленький джойстик КПП і сенсорні кнопки.

Новий Volkswagen Multivan T7 запропоновано у версіях на 7-9 місць. Салон виконаний трансформованим — крісла другого ряду можна розгорнути, а розкладний столик пересувається спеціальними рейками.

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Уже в базовій версії мінівен Volkswagen Multivan отримав системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків. Серед опцій є 840-ватна акустика і система напівавтономного водіння.

Столик у салоні рухається по рейках Фото: Volkswagen

Конкретно цей автомобіль — гібрид з 1,4-літровою турбочетвіркою та електромотором, що заряджається. Сумарна віддача становить 218 к. с., тобто це найпотужніший Volkswagen Multivan в історії.

Мінівен здатний розігнатися до 100 км/год за 9 с і розвинути 192 км/год. Водночас він може проїхати 58-60 км в електричному режимі.

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