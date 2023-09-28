Цена $19 200 и гибридный привод Volvo: Geely выпустит большой семейный седан (фото)

Седан Geely Preface L изменился внешне, стал крупнее и получил полностью новый салон. Автомобиль оснащен гибридной установкой от Volvo.

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Опубликованы первые изображения нового Geely Preface L. Бюджетный седан D-класса прошел основательную модернизацию и после презентации в октябре поступит в продажу по цене от 140 000 юаней ($19 200). Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан предложен исключительно в гибридной версии Фото: autohome.com.cn

Дизайн Geely Preface L стал выразительнее. Седан получил широкую "пасть" решетки радиатора и тоненькие светодиодные фары, а сзади обращают на себя фонари на всю ширину кузова. Изменения несколько увеличили размеры авто.

Салон Geely Preface L полностью изменен Фото: autohome.com.cn

Габариты Geely Preface L 2023:

длина – 4825 мм;

ширина – 1880 мм;

высота – 1469 мм;

колесная база – 2800 мм.

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Салон Geely Preface L претерпел гораздо большие изменения. Здесь заменены руль, передняя панель, центральная консоль и виртуальный щиток приборов, а тачскрин мультимедиа стал больше. Оснащение включает электропривод сидений и камеры кругового обзора.

Цена авто стартует с $19 200 Фото: autohome.com.cn

Седан Geely Preface L построен на платформе CMA от Volvo XC40. У шведского кроссовера позаимствуют и экономичную гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового 163-сильного бензинового турбодвигателя и электромотора. Ее суммарная отдача составит около 250 л. с.

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