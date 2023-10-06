Представлено кросовер від Geely і Volvo за $22 500: він може з'явитися в Україні (фото)

Новий Geely Starray більший за модель Atlas Pro і виразніший на вигляд. Бюджетний кросовер багато оснащений і отримав 218-сильний турбомотор Volvo.

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Презентовано новий кросовер Geely Starray. Бюджетна модель надходить у продаж за ціною від $22 700 і стане наступником Geely Atlas Pro. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті китайського автовиробника.

Новий Geely Starray — експортна "глобальна" версія моделі Bouye L. Китайський кросовер може з'явитися і в Україні, адже Geely Atlas Pro у нас продається.

Кросовер побудований на платформі Volvo CMA Фото: Geely

Кросовер Geely Starray вийшов набагато виразнішим на вигляд, ніж попередник. У дизайні переважають грані, а широка решітка радіатора поєднується з тоненькими Г-подібними діодними фарами. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Автомобіль побудований на платформі СМА від Volvo XC40 і помітно більший за попередника.

У авто виразний дизайн Фото: Geely

Габарити Geely Starray 2023:

довжина — 4670 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1705 мм;

колісна база — 2777 мм.

У салоні встановлено великий портретний тачскрін Фото: Geely

Збільшені розміри зробили китайський кросовер Geely просторішим. У салоні встановлено невеликий віртуальний щиток приладів і величезний 13,2-дюймовий тачскрін портретного формату.

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Базова комплектація включає безключовий доступ, парктронік, камеру, клімат-контроль і круїз-контроль. Топовий варіант отримав панорамний дах, проекцію на лобове скло, підігрів і вентиляцію сидінь, камери кругового огляду, електропривод дверей багажника, системи автоматичного гальмування і контролю смуги руху.

Топова версія отримала панорамний дах і вентиляцію сидінь Фото: Geely

Новий Geely Starray дебютував із 2,0-літровою 218-сильною турбочетвіркою Volvo і 7-ступінчастою КПП із двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 8,2 с і розвиває 215 км/год, а середня витрата палива становить 6,7 л/100 км. У Китаї кросовер Geely Bouye L також доступний з 1,5-літровим 184-сильним турбомотором і гібридною установкою на 245 к. с. Привід — тільки передній.

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