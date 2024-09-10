Кінотеатр на колесах: розсекречено перший автомобіль від Sharp (відео)

Sharp LDK+ — електричний мінівен із просторим салоном та великим 65-дюймовим телевізором. На його даху встановлено сонячні батареї.

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Японська корпорація Sharp відкрила для себе новий напрям діяльності — автомобілебудування. Первістка LDK+ покажуть 17-18 вересня в Токіо. Відео з електрокаром опублікували на Youtube-каналі Sharp.

На даху встановлені сонячні батареї Фото: скриншот / YouTube

Концепт Sharp LDK+ – сімейний електричний мінівен зі стриманим рубаним дизайном. У нього великий кут нахилу лобового скла, а от заднє скло відсутнє, адже авто отримало набір камер.

У салоні Sharp LDK+ встановлено поворотні задні сидіння та розкладний стіл. Крім того, з’явився величезний 65-дюймовий телевізор.

У салоні встановлені поворотні сидіння та 65-дюймовий телевізор Фото: скриншот / YouTube

Бокові вікна можуть змінювати ступінь тонування. Також електровен оснастили штучним інтелектом, який аналізує настрій водія та пасажирів та підлаштовує температуру та підсвічування салону.

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Перший автомобіль Sharp збудували на модульній платформі від ще одного виробника електроніки – Foxconn. Характеристики не розголошують, відомо лише, що мінівен отримав електромотор та сонячні батареї на даху.

Sharp поповнив перелік виробників електроніки, які вирішили розробляти автомобілі. Раніше свої серійні та концептуальні моделі вже презентували Sony, Huawei та Xiaomi.

Також Фокус розповідав про недорогий вантажний електромобіль від розробників гоночних Subaru.