Sony та Honda готують потужні електромобілі з автопілотом: подробиці та фото
Sony у співробітництві з Honda розробляють лінійку автомобілів Afeela. Анонсовані електричні седан, кросовер та компактна доступна модель.
Компанія Sony готується до випуску автомобілів. Перші машини зійдуть із конвеєра у 2025 році. Про це повідомляє агентство Nikkei Asia.
У Sony планують створити три електричні моделі. Допомагає у цьому Honda – створено спільне підприємство Sony Honda Mobility.
Перший електромобіль Sony Afeela показали в січні на шоу CES у Лас-Вегасі. Це обтічний 4,9-метровий седан із величезним дисплеєм в салоні і окремими моніторами для задніх пасажирів.Важливо
Новий Sony Afeela отримає 489-сильну повнопривідну установку від Honda із батареєю на 91 кВт∙год і підтримкою швидкої зарядки. Його вартість складе близько 10 мільйонів ієн ($66 000).
У 2027 році дебютує електричний кросовер Sony Afeela, прототип якого раніше також демонстрували. Платформу та силову установку для нього запозичать у седана.
Третій автомобіль Sony презентують у 2028 році. Це буде компактніша і доступніша модель розміром із Toyota Corolla.
Виробництво моделей планують налагодити на заводі Honda USA у американському штаті Огайо. Також для електрокарів розробляють автопілот 3 рівня, який дозволяє не тримати руки на кермі.
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