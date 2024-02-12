Honda CR-V отримає нестандартну електричну версію із заводським ГБО (фото, відео)

Електромобіль Honda CR-V отримає одночасно батарею і водневі паливні елементи. Крім того, анонсовано функцію двоспрямованої зарядки.

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Лінійку Honda CR-V у 2025 році розширить електрична модифікація. Конструкція кросовера буде вельми незвичайною. Відео з автомобілем з'явилося на офіційному Youtube-каналі японського виробника.

Електромобіль Honda CR-V зараз проходить випробування. Його показали в камуфляжі, але помітно, що у нього інша передня частина — замінені решітка радіатора, фари і бампер. Ззаду змінені ліхтарі.

Honda CR-V отримає батарею і водневі паливні комірки Фото: скриншот / YouTube

Кросовер Honda CR-V отримає вельми нестандартну силову установку. Електромотор доповнять невеликою акумуляторною батареєю — вона призначена для міської їзди.

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А ось для далеких подорожей електрокар отримає паливні комірки. Запасу водню в балонах має вистачити, щоб проїхати велику відстань.

Крім того, стало відомо, що електромобіль Honda CR-V отримає функцію двонаправленої зарядки, тобто може виконувати роль павербанка і живити електроприлади.

Виробництво електричної Honda CR-V налагодять на підприємстві в США, проте модель буде доступна і в інших країнах.

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