Honda CR-V получит нестандартную электрическую версию с заводским ГБО (фото, видео)

Электромобиль Honda CR-V получит одновременно батарею и водородные топливные элементы. Кроме того, анонсирована функция двунаправленной зарядки.

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Линейку Honda CR-V в 2025 году расширит электрическая модификация. Конструкция кроссовера будет весьма необычной. Видео с автомобилем появилось на официальном Youtube-канале японского производителя.

Электромобиль Honda CR-V сейчас проходит испытания. Его показали в камуфляже, но заметно, что у него другая передняя часть – заменены решетка радиатора, фары и бампер. Сзади изменены фонари.

Honda CR-V получит батарею и водородные топливные ячейки Фото: скриншот / YouTube

Кроссовер Honda CR-V получит весьма нестандартную силовую установку. Электромотор дополнят небольшой аккумуляторной батареей – она предназначена для городской езды.

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А вот для дальних путешествий электрокар получит топливные ячейки. Запаса водорода в баллонах должно хватить, чтобы проехать большое расстояние.

Кроме того, стало известно, что электромобиль Honda CR-V получит функцию двунаправленной зарядки, то есть может выполнять роль павербанка и питать электроприборы.

Производство электрической Honda CR-V наладят на предприятии в США, однако модель будет доступна и в других странах.

Ранее Фокус рассказывал про новый электрокроссовер от Honda и General Motors.

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