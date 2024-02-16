Sony и Honda готовят мощные электромобили с автопилотом: подробности и фото

Sony в сотрудничестве с Honda разрабатывают линейку автомобилей Afeela. Анонсированы электрические седан, кроссовер и компактная доступная модель.

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Компания Sony готовится к выпуску автомобилей. Первые машины сойдут с конвейера в 2025 году. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia.

В Sony планируют создать три электрические модели. Помогает в этом Honda — создано совместное предприятие Sony Honda Mobility.

В салоне Sony Afeela установлен большой дисплей Фото: Sony

Первый электромобиль Sony Afeela показали в январе на шоу CES в Лас-Вегасе. Это обтекаемый 4,9-метровый седан с огромным дисплеем в салоне и отдельными мониторами для задних пассажиров.

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Новый Sony Afeela получит 489-сильную полноприводную установку от Honda с батареей на 91 кВт∙ч и поддержкой быстрой зарядки. Его стоимость составит около 10 миллионов иен ($66 000).

В 2027 году дебютирует электрический кроссовер Sony Afeela, прототип которого ранее также демонстрировали. Платформу и силовую установку для него позаимствуют у седана.

Электрокроссовер Sony Afeela Фото: Sony

Третий автомобиль Sony презентуют в 2028 году. Это будет более компактная и доступная модель размером с Toyota Corolla.

Производство моделей планируют наладить на заводе Honda USA в американском штате Огайо. Также для электрокаров разрабатывают автопилот 3 уровня, который позволяет не держать руки на руле.

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