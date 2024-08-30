Розкішний салон і 600 сил: дебютував недорогий електрифікований кросовер від Huawei (фото)

Новий Huawei Avatr 07 — 4,8-метровий кросовер із дорогим салоном та багатим оснащенням. Модель пропонують в електрифікованих версіях потужністю до 600 сил.

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На автошоу в Ченду презентували новий Avatr 07. Електрифікований кросовер від автомобільного підрозділу Huawei надійде в продаж за ціною приблизно від 250 000 до 300 000 юанів ($35 500 – 42 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль Huawei Avatr 07 витриманий у традиційному стилі марки. У нього плавні форми кузова і дуже тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі. Замість дзеркал заднього виду можна встановити камери. Кросовер схожий за розмірами з Tesla Model Y та новим Zeekr 7X.

Кросовер пропонують лише в електрифікованих версіях Фото: autohome.com.cn

Габарити Huawei Avatr 07:

довжина — 4825 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1620 мм;

колісна база — 2940 мм.

Салон Avatr 07 оздоблений шкірою, алькантарою і деревом, кермо приплюснуте згори та знизу. Електрокар отримав тоненький цифровий щиток приладів і великий тачскрін мультимедійної системи Huawei Harmony.

Кермо Avatr 07 приплюснуте згори та знизу Фото: autohome.com.cn

Усі сидіння Avatr 07 отримали електропривід та підігрів, а передні крісла також мають вентиляцію і масаж. Крім того, встановлені акустика з 25 динаміками, пневмопідвіска і система напівавтономного руху.

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Новий Huawei Avatr 07 запропонують у електричних та гібридних версіях. Електромобіль доступний у 343-сильному задньопривідному та 600-сильному повнопривідному варіантах. Його максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год, а запас ходу становить 610-650 км.

Салон оздоблений дорогою шкірою, алькантарою і деервом Фото: autohome.com.cn Задні сидіння отримали електропривід Фото: autohome.com.cn

Гібриди Huawei Avatr 07 оснащені 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 156 сил. Задньопривідний варіант має мотор потужністю 313 к. с., а повнопривідний – два мотори на 492 к. с. Максималка обмежена на 190 км/год, а на електротязі гібрид може проїхати 220-230 км.

До речі, нещодавно дебютував розкішний лімітований електромобіль від Huawei та Dior.

Також Фокус писав, що на автошоу в Ченду показали і новий седан Volkswagen Passat B9.