Роскошный салон и 600 сил: дебютировал недорогой электрифицированный кроссовер от Huawei (фото)

Новый Huawei Avatr 07 — 4,8-метровый кроссовер с дорогим салоном и богатым оснащением. Модель предлагается в электрифицированных версиях мощностью до 600 сил.

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На автошоу в Чэнду презентовали новый Avatr 07. Электрифицированный кроссовер от автомобильного подразделения Huawei поступит в продажу по цене примерно от 250 000 до 300 000 юаней ($35 500 — 42 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Электромобиль Huawei Avatr 07 выдержан в традиционном стиле марки. У него плавные формы кузова и очень тоненькие светодиодные фары и фонари. Вместо зеркал заднего вида можно установить камеры. Кроссовер схож по размерам с Tesla Model Y и новым Zeekr 7X.

Кроссовер предлагают только в электрифицированных версиях Фото: autohome.com.cn

Габариты Huawei Avatr 07:

длина — 4825 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 2940 мм.

Салон Avatr 07 отделан кожей, алькантарой и деревом, руль приплюснут сверху и снизу. Электрокар получил тоненький цифровой щиток приборов и большой тачскрин мультимедийной системы Huawei Harmony.

Руль Avatr 07 приплюснутый сверху и снизу Фото: autohome.com.cn

Все сиденья Avatr 07 получили электропривод и подогрев, а передние кресла также имеют вентиляцию и массаж. Кроме того, установлены акустика с 25 динамиками, пневмоподвеска и система полуавтономного движения.

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Новый Huawei Avatr 07 предложат в электрических и гибридных версиях. Электромобиль доступен в 343-сильном заднеприводном и 600-сильном полноприводном вариантах. Его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч, а запас хода составляет 610-650 км.

Салон отделан дорогой кожей, алькантарой и деервом Фото: autohome.com.cn Задние сиденья получили электропривод Фото: autohome.com.cn

Гибриды Huawei Avatr 07 оснащены 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 156 сил. Заднеприводный вариант имеет мотор мощностью 313 л. с., а полноприводный — два мотора на 492 л. с. Максималка ограничена на 190 км/ч, а на электротяге гибрид может проехать 220-230 км.

Кстати, недавно дебютировал роскошный лимитированный электромобиль от Huawei и Dior.

Также Фокус писал, что на автошоу в Чэнду показали и новый седан Volkswagen Passat B9.