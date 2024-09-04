Від творців ралійних Subaru: британці показали недорогий вантажний електрокар (фото)

Вантажний електромобіль Elm створений для міських служб доставки. Компактне 3,2-метрове авто має вантажопідйомність 500 кг та запас ходу 160 км.

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У Великій Британії дебютувала електрична вантажівка Elm. Компактне авто почнуть продавати в 2028 році за ціною від 25 000 фунтів стерлінгів ($32 850). Про це повідомляється на сайті компанії-розробника Elm Mobility.

Вантажопідйомність авто становить 500 кг

Стартап Elm Mobility створили студія Astheimer Design та знаменита компанія Prodrive, яка розробляла ралійні Subaru та допомагала створити суперкар Aston Martin Valkyrie. Назва авто розшифровується як Electric Last Mile ("електромобіль останньої милі") і натякає, що він призначений для доставки товарів споживачам.

Вантажний електромобіль Elm – компактна вантажівка з пластиковими кузовними панелями (вони легко знімаються для заміни) та великою площею скління кабіни.

Одномісна кабіна має велику площу скління

Габарити Elm:

довжина – 3240 мм;

ширина – 1450 мм;

висота – 2150 мм.

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Кабіна є одномісною та оснащена цифровим щитком приладів. Вантажний відсік об’ємом 4 куб. м розділений на дві секції – довжиною 1,6 і 1,2 м. Вантажопідйомність становить 500 кг.

Вантажний відсік розділений на дві секції

Електрична вантажівка Elm здатна розвивати 80 км/год, а батарея ємністю 20 кВт∙год забезпечує запас ходу 160 км. Зарядити електрокар на 80% можна за 2 години.

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