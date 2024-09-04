От создателей раллийных Subaru: британцы показали недорогой грузовой электрокар (фото)

Грузовой электромобиль Elm создан для городских служб доставки. Компактное 3,2-метровое авто имеет грузоподъемность 500 кг и запас хода 160 км.

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В Великобритании дебютировал электрический грузовик Elm. Компактное авто начнут продавать в 2028 году по цене от 25 000 фунтов стерлингов ($32 850). Об этом сообщается на сайте компании-разработчика Elm Mobility.

Грузоподъемность авто составляет 500 кг.

Стартап Elm Mobility создали студия Astheimer Design и знаменитая компания Prodrive, которая разрабатывала раллийные Subaru и помогала создать суперкар Aston Martin Valkyrie. Название авто расшифровывается как Electric Last Mile ("электромобиль последней мили") и намекает, что он предназначен для доставки товаров потребителям.

Грузовой электромобиль Elm — компактный грузовик с пластиковыми кузовными панелями (они легко снимаются для замены) и большой площадью остекления кабины.

Одноместная кабина имеет большую площадь остекления

Габариты Elm:

длина — 3240 мм;

ширина — 1450 мм;

высота — 2150 мм.

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Кабина является одноместной и оснащена цифровым щитком приборов. Грузовой отсек объемом 4 куб. м разделен на две секции — длиной 1,6 и 1,2 м. Грузоподъемность составляет 500 кг.

Грузовой отсек разделен на две секции

Электрический грузовик Elm способен развивать 80 км/ч, а батарея емкостью 20 кВт∙ч обеспечивает запас хода 160 км. Зарядить электрокар на 80% можно за 2 часа.

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