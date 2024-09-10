Кинотеатр на колесах: рассекречен первый автомобиль от Sharp (видео)

Sharp LDK+ — электрический минивэн с просторным салоном и большим 65-дюймовым телевизором. На его крыше установлены солнечные батареи.

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Японская корпорация Sharp открыла для себя новое направление деятельности — автомобилестроение. Первенца LDK+ покажут 17-18 сентября в Токио. Видео с электрокаром опубликовали на Youtube-канале Sharp.

На крыше установлены солнечные батареи Фото: скриншот / YouTube

Концепт Sharp LDK+ — семейный электрический минивэн со сдержанным рубленым дизайном. У него большой угол наклона лобового стекла, а вот заднее стекло отсутствует, ведь авто получило набор камер.

В салоне Sharp LDK+ установлены поворотные задние сиденья и раскладной стол. Кроме того, появился огромный 65-дюймовый телевизор.

В салоне установлены поворотные сиденья и 65-дюймовый телевизор Фото: скриншот / YouTube

Боковые окна могут менять степень тонировки. Также электровен оснастили искусственным интеллектом, который анализирует настроение водителя и пассажиров и подстраивает температуру и подсветку салона.

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Первый автомобиль Sharp построили на модульной платформе от еще одного производителя электроники — Foxconn. Характеристики не разглашаются, известно лишь, что минивэн получил электромотор и солнечные батареи на крыше.

Sharp пополнил список производителей электроники, которые решили разрабатывать автомобили. Ранее свои серийные и концептуальные модели уже презентовали Sony, Huawei и Xiaomi.

Также Фокус рассказывал о недорогом грузовом электромобиле от разработчиков гоночных Subaru.