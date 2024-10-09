Запас хода — более 700 км: Tesla Model 3 получила новую "дальнобойную" версию (фото)

Электромобиль Tesla Model 3 Long Range RWD получил увеличенную батарею и имеет запас хода более 700 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с.

Related video

Линейку Tesla Model 3 2025 пополнила новая модификация Long Range RWD. Это первый вариант седана, способный проехать 700 км без подзарядки. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Запас хода Tesla Model 3 Long Range RWD составляет 702 км (по циклу WLTP). Точные параметры увеличенной батареи пока не называют, но отмечают, что средний энергозатрат составляет 12,5 кВт∙ч на 100 км. Простой подсчет показывает, что емкость составит 87-88 кВт∙ч.

Электрокар стоит от 44 990 евро Фото: Tesla

Держат в секрете и мощность двигателя, однако указано, что разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч.

Как и все Tesla Model 3 2024, вариант Long Range RWD имеет ламинированные стекла, усиленную шумоизоляцию и отдельный тачскрин для задних пассажиров. Оснащение включает 18-дюймовые диски, вентиляцию передних и подогрев всех кресел, акустику с 9 динамиками и набор систем безопасности.

Важно

Почти 800 км: новый электромобиль Volkswagen удивил запасом хода в реальных условиях (фото)

Цена Tesla Model 3 Long Range RWD составляет 44 990 евро. Поставки авто начнутся в ноябре.

Кстати, недавно дебютировал самый дешевый вариант Tesla Model 3 по цене Toyota Camry.

Также Фокус рассказывал о новом немецком электрокаре за 6500 евро.