Свежий дизайн и увеличенный запас хода: представлена новая Tesla Model 3 (фото)

Новая Tesla Model 3 получила измененный экстерьер и интерьер. Электромобиль теперь способен проехать большее расстояние на одном заряде.

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Tesla представила новую Model 3 2024 модельного года. Электромобиль изменился внешне, а также стал технологичнее. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Новая Tesla Model 3 отличается измененным дизайном. Спереди появились узкие фары, а противотуманные фары теперь не являются отдельным элементом.

Спереди появились узкие фары Фото: Tesla

Сзади можно заметить обновленные фонари. Они стали немного меньше, но выглядят более изящно.

Задние фонари немного изменились Фото: Tesla

Также в Tesla заявили, что новая Model 3 стала более обтекаемой. Это положительно сказалось на запасе хода и динамике разгона.

Электромобиль стал легче и теперь весит 1765 кг. Это на 65 кг меньше, чем текущая модель.

Новая Tesla Model 3 в версии Standard Range RWD теперь может проехать до 513 км на одном заряде. Модификация Long Range AWD может преодолеть без подзарядки 629 км.

Помимо этого для электромобиля была увеличена скорость зарядки. Пополнить запас хода на 282 км можно всего за 15 минут.

В интерьере установлен большой 15,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Под ним находятся две беспроводные зарядки для электронных гаджетов.

В интерьере разместили большой дисплей Фото: Tesla

Помимо этого была улучшена шумоизоляция салона. Для дополнительного уюта предусмотрена контурная подсветка.

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Стоимость и дата выхода новой Tesla Model 3 остаются неизвестными. Ожидается, что электромобиль появится уже в этом году и станет немного дешевле.

Ранее Фокус писал, что эксперты проверили управляемость электромобиля Tesla Model S Plaid в двух сложных тестах.