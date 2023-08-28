Электрический пикап Tesla Cybertruck сделали похожим на Toyota (видео)

Тестовый Tesla Cybertruck закамуфлировали под пикап Toyota Tundra. В таком виде электромобиль тестируют в США.

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В США заметили необычный пикап Tesla Cybertruck. Электромобиль сделали похожим на Toyota Tundra. Видео с нестандартным авто появилось на Youtube-канале ghost tesla.

Электрический пикап Tesla Cybertruck проходит финальные испытания. Как это часто бывает во время тестов, его решили обклеить специальной камуфляжной пленкой.

Ранее этот же пикап камуфлировали под Ford F-150 Фото: скриншот / YouTube

На пленку нанесли изображения Toyota Tundra. Таким образом удалось и детали дизайна авто скрыть, и привлечь к себе внимание.

Это уже не первый подобный камуфляж для Tesla Cybertruck. Ранее этот пикап превратили в подобие Ford F-150 – это был ответ на критику модели со стороны СЕО Ford Джима Фарли.

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С Toyota у Tesla отношения хорошие, японский концерн в свое время даже владел 5% акций американской компании. Очевидно, в данном случае речь идет о простой шутке.

Примечательно, что пленкой "под Toyota" обклеен тот же пикап, который превратили в Ford – об этом свидетельствует номерной знак автомобиля.

Как известно, электромобили Tesla Cybertruck уже выпускают, но пока собирают авто первой пробной серии. Их уже неоднократно видели на автовозах. Первые покупатели получат пикапы Tesla в конце сентября.

Ранее Фокус сообщал, что электрический универсал Volkswagen рассекретили до премьеры.

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