Електричний пікап Tesla Cybertruck зробили схожим на Toyota (відео)

Тестовий Tesla Cybertruck закамуфлювали під пікап Toyota Tundra. У такому вигляді електромобіль тестують у США.

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У США помітили незвичайний пікап Tesla Cybertruck. Електромобіль зробили схожим на Toyota Tundra. Відео з нестандартним авто з'явилося на Youtube-каналі ghost tesla.

Електричний пікап Tesla Cybertruck проходить фінальні випробування. Як це часто буває під час тестів, його вирішили обклеїти спеціальною камуфляжною плівкою.

Раніше цей же пікап камуфлювали під Ford F-150 Фото: скриншот / YouTube

На плівку нанесли зображення Toyota Tundra. Таким чином вдалося і деталі дизайну авто приховати, і привернути до себе увагу.

Це вже не перший подібний камуфляж для Tesla Cybertruck. Раніше цей пікап перетворили на подобу Ford F-150 — це була відповідь на критику моделі з боку СЕО Ford Джима Фарлі.

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З Toyota у Tesla відносини хороші, японський концерн свого часу навіть володів 5% акцій американської компанії. Очевидно, в даному випадку йдеться про простий жарт.

Примітно, що плівкою "під Toyota" обклеєний той самий пікап, який перетворили на Ford — про це свідчить номерний знак автомобіля.

Як відомо, електромобілі Tesla Cybertruck вже випускають, але поки що збирають авто першої пробної серії. Їх уже неодноразово бачили на автовозах. Перші покупці отримають пікапи Tesla наприкінці вересня.

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