Відповідь на критику: Tesla оригінально тролить Ford незвичайними пікапами Cybertruck (фото)

СЕО Ford Джим Фарлі розкритикував новий Tesla Cybertruck. Це підштовхнуло дизайнерів Tesla потролити конкурентів і перетворити тестові пікапи на Ford F-150.

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У Каліфорнії помітили незвичайні пікапи Tesla Cybertruck. Своїм дизайном вони нагадують Ford F-150. Фото з електрокарами активно публікують у соцмережах.

Кілька Tesla Cybertruck обклеїли спеціальною плівкою, що зробило їх схожими на електричний пікап Ford F-150 Lightning. На плівці зображені характерні для Ford дверні ручки, а також ліхтарі та виштамповки на кузові.

Пікапи обклеїли спеціальною плівкою

Таким чином у Tesla вирішили відповісти на критику з боку СЕО Ford Джима Фарлі. Він заявив, що Tesla Cybertruck має гарний вигляд на тлі дорогого готелю, однак це не робочий пікап. І натякнув, що на відміну від Tesla, новий Ford F-150 Lightning є рамним, а отже більше підходить на роль "робочої конячки".

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Знайомий незнайомець: як спочатку мав виглядати електричний пікап Tesla Cybertruck (фото)

Інженери Tesla стверджують, що структура кузова пікапа з високоміцної сталі дуже міцна, тому він нічим не гірший за рамні моделі. Тому вони вирішили потролити Ford.

До того ж, така плівка "під Ford" дає змогу приховати окремі деталі Tesla Cybertruck під час випробувань. Як відомо, фінальний серійний варіант моделі ще офіційно не представили, хоча її виробництво вже почалося. А це означає, що поки що подробиці пікапа тримаються в секреті.

Раніше Фокус повідомляв, що американець купив новий електромобіль Tesla всього за $13 620.

Також ми писали, що китайське місто тимчасово заборонило експлуатацію Tesla.