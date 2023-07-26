Із міркувань безпеки: китайське місто заборонило Tesla під час візиту Сі Цзіньпіна

У місті Ченду обмежили експлуатацію Tesla під час відкриття Літньої універсіади. Це пов'язано з візитом глави КНР Сі Цзіньпіна.

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Електромобілі Tesla опинилися під забороною в китайському місті Ченду. Їх експлуатацію заборонено в кількох районах міста. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Обмеження діятимуть у п'ятницю, 28 липня. Саме тоді в Ченду стартує Літня універсіада, і на її урочисте відкриття прибуде глава КНР Сі Цзіньпін.

Саме в районах, які відвідає китайський лідер, і введено заборону на експлуатацію Tesla. Примітно, що автомобілі інших марок можуть пересуватися по місту.

Електромобілі Tesla оснащені системою відеоспостереження

Річ у тім, що електромобілі Tesla оснащені системою зовнішнього відеоспостереження. У режимі Sentry Mode камери постійно знімають місцевість навколо авто.

Таке рішення покликане зафіксувати за потреби момент ДТП або зафіксувати на камеру викрадачів авто чи вандалів. Однак китайська влада боїться, що на відео потраплять секретні дані.

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Це не перший випадок такої заборони для Tesla в Китаї. Раніше електромобілям американської марки заборонили наближатися до військових баз у країні, а також до державних курортів, де відпочивають представники китайської влади.

Ілон Маск заявив, що все відео з камер Tesla в Китаї не залишає країну та зберігається на місцевих серверах. Проте влада не відмовилася від обмежень.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Tesla Model Y став найпопулярнішим авто 2023 року в Європі.

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