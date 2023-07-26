По соображениям безопасности: китайский город запретил Tesla во время визита Си Цзиньпина

В городе Чэнду ограничили эксплуатацию Tesla во время открытия Летней Универсиады. Это связано с визитом главы КНР Си Цзиньпина.

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Электромобили Tesla оказались под запретом в китайском городе Чэнду. Их эксплуатация запрещена в нескольких районах города. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ограничения будут действовать в пятницу, 28 июля. Именно тогда в Чэнду стартует Летняя Универсиада и на ее торжественное открытие прибудет глава КНР Си Цзиньпин.

Именно в районах, которые посетит китайский лидер, и введен запрет на эксплуатацию Tesla. Примечательно, что автомобили других марок могут передвигаться по городу.

Электромобили Tesla оснащены системой видеонаблюдения

Дело в том, что электромобили Tesla оснащены системой внешнего видеонаблюдения. В режиме Sentry Mode камеры постоянно снимают местность вокруг авто.

Такое решение призвано зафиксировать при надобности момент ДТП либо запечатлеть на камеру угонщиков авто или вандалов. Однако китайские власти боятся, что на видео попадут секретные данные.

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Это не первый случай такого запрета для Tesla в Китае. Ранее электромобилям американской марки запретили приближаться к военным базам в стране, а также к государственным курортам, где отдыхают представители китайской власти.

Илон Маск заявил, что все видео с камер Tesla в Китае не покидает страну и хранится на местных серверах. Тем не менее, власти не отказались от ограничений.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Tesla Model Y стал самым популярным авто 2023 года в Европе.

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